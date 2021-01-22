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Dolar haftanın son günü düşüşte

Dolar/TL haftanın son işlem gününe düşüşle başlıyor. Merkez Bankası faiz kararında değişikliğe gitmemesine rağmen şahin bir metin yayımlaması ve parasal sıkılaşmanın uzun bir müddet süreceğinin söylenmesiyle 7.37 altını test etti. 22 Ocak sabahı dolar kuru 7.37'den işlem görüyor

Dolar son dakika! Dolar düşüşe geçti! 22 Ocak dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru hafta boyu 7.45 - 7.50 bandında hareketlendikten sonra Merkez Bankası kararının ardından 7.35 altına dek indi. Euro 9 TL altına geriledi.

Merkez Bankası faizi değiştirmemesine rağmen kurdaki düşüşte beklenenden şahin bir karar metni gelmesi öne çıktı.

Metinde "Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır." ifadeleri öne çıktı.

Haftanın son işlem günü olan 22 Ocak tarihinde dolar 7.37 seviyesinde başlıyor. Piyasalarda önemli bir veri akışı yok, dışarıda PMI verileri öne çıkıyor.

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