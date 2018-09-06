Türk Lirası, dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında son dönemde en kötü performansı göstermesine rağmen dün pozitif tarafa geçti.

Dolar/TL 6.70 altındaki seyrini sürdürürken piyasalarda faiz artışı beklenen 13 Eylül'deki TCMB toplantısına odaklı seyir sürüyor.

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin dün gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euroya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de dün toparlanma eğilimine girdi.

Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dün sabah saatlerinde 6.72'ye doğru atak yapan, ardından genel olarak gevşeme eğilimine giren dolar/TL gün içerisinde 6.56'ye dek indi.

TCMB'nin gelecek hafta faiz artışı yapacağı beklentisi dolar/TL'nin 6.70'in altında kalmasını sağlıyor. Sabah saat 10 sularında dolar 6.62 TL dolaylarında el değiştiriyor

TCMB'nin faiz artışına birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına yönelik belirsizlik halen endişe konusu.

Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1,000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB'den daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Piyasalar Suriye zirvesini ve Brunson davasını da yakından izlemeye devam ediyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın soruşturmasını yürüten savcının görev yeri değişti.

Terör örgütlerine yardım ve casusluk iddiasıyla yargılanan Brunson'ın 35 yıla kadar hapsini istenirken, iddiaları reddeden Brunson son olarak Temmuz ayında tutuklu olduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmıştı.

Öte yandan yarın Türkiye, Rusya ve İran arasında liderler düzeyinde Tahran'da yapılacak toplantının ana gündem maddesini İdlib'deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Rusya Salı günü 22 gün aradan sonra İdlib'e hava saldırıları düzenlerken Suriye rejimi de iki gündür İdlib'de belirli noktalara top atışı ile saldırılar düzenliyor.

Ankara, Astana süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen ve TSK'nın 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona yeni göç dalgalarına ve sivil ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yurtiçinde bugün TCMB'nin haftalık verileri açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1515'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 15:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, iş gücü maliyeti ve verimlilik, saat 17:00'da ABD fabrika siparişleri ve ISM hizmetler endeksi açıklanacak.





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