Dolarda son durum 0:00 / 0:00

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Dolarda küresel olarak hafif bir toparlanma yaşanırken dolar/TL'deki görece yatay seyir sürüyor.

Dolar güne 18.58 liradan başladı.

Salı günü 110.1 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bu sabah itibarıyla yeniden 112.2'ye yükseldi.

Geçen hafta 114'ün üzerini gören endeks hafta başında Fed'e yönelik beklentilerle gerilemişti. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların resesyon uyarıları ve Credit Suisse'e ilişkin endişeler Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceği beklentisini oluşturmaya başlamıştı. 2 Kasım'da Fed'den ağırlıklı 75 baz puanlık yeni bir faiz artırımı beklenirken son gelişmelerle 50 baz puanlık artırım ihtimali de fiyatlara yansımıştı.

Ancak Fed yetkililerinin yaptığı son açıklamalar 75 baz puanlık artırım ihtimalini yeniden güçlendirdi.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari dün yaptığı açıklamada “Daha yapacak işimiz var. Enflasyon düşüşe geçene kadar faiz artışlarına ara vermekten uzağız” diye konuştu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Fed'in tek odak noktasının enflasyonu düşürmek olması gerektiğini söyledi. Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle ABD'de işsizlik oranının bir miktar yükselmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Mester, "Ancak bu Fed'in birinci görevi olan enflasyon ile mücadelesini durdurmayacak" dedi.

Bu açıklamaların etkisiyle salı günü yüzde 3.58'e kadar gerileyen ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi bu sabah itibarıyla yüzde 3.82'ye yükseldi.