Şubat ayında volatilitenin düştüğü Dolar/TL Mart ayının ilk işlem gününe yüzde 1'i aşkın değer kaybetti. Dolar önce mart ayına başlarken ABD'de büyüme verisinin yüzde 2.6 ile güçlü gelmesi ve ardından Türkiye'nin ABD'nin S-400 füzelerini satın almaması karşılığında ABD'nin önerdiği Patriot füzelerinin satın alınması teklifini reddettiği haberi ile 3.40'a merdiven dayadı. Bloomberg'in haberine göre, ABD yönetimi Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi karşılığında görüşmelerin devam ettiği Patriot füze sistemlerinden birini 2019 sonuna kadar teslim etmeyi teklif etti. Ankara ise teklifi reddetti
BORSA DA GERİLEDİ
Bu hafta boyunca 5.30 civarında dalgalanan kur dün akşam saatlerinde ABD'de güçlü gelen büyüme verisinin de etkisiyle 5.34'e yükseldi. Dolar/TL bu sabaha 5.33 - 5.34 civarında başladı, öğleden sonra yükselişini hızlandırarak 5.39'a kadar yükseldi. Euro 6.08'den 6.12'ye, sepet kur 5.71'den 5.75'e yükseldi. Lira bugün gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. Borsa İstanbul da yüzde 1.45 kayıpla 103 bin 18 puana geriledi.
VERİLER OLUMSUZ GELİYOR
Piyasayı etkileyen diğer verilere bakıldığında ise Çin'de dün açıklanan imalat PMI rakamları düşüşünü Şubat'ta da sürdürürken Caixin PMI endeksi 54,3 ile beklentilerden iyi geldi. Ancak dünyanın en büyük 2. ekonomisindeki yavaşlama işaretleri devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ekonomi son çeyrekte ciddi yavaşlama gösterirken imalat PMI Şubat'ta 49,3 ile Temmuz 2013'ten sonraki en düşük seviyeye indi. ABD'de kişisel gelir ve harcamalar Ocak'ta beklentilerin altında kaldı ve hane halkının harcamalarını sınırlandırması ile enflasyon üzerinde de düşürücü baskı oluşabileceği ön görülüyor. Altın ise son 10 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışları ve dolar tarafındaki toparlanma ile bu hafta düşüş yaşadı ve bugün de 1,304$ seviyesine gerileyerek 14 Şubat sonrası en düşük seviyeye geriledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.