Şubat ayında volatilitenin düştüğü Dolar/TL Mart ayının ilk işlem gününe yüzde 1'i aşkın değer kaybetti. Dolar önce mart ayına başlarken ABD'de büyüme verisinin yüzde 2.6 ile güçlü gelmesi ve ardından Türkiye'nin ABD'nin S-400 füzelerini satın almaması karşılığında ABD'nin önerdiği Patriot füzelerinin satın alınması teklifini reddettiği haberi ile 3.40'a merdiven dayadı. Bloomberg'in haberine göre, ABD yönetimi Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi karşılığında görüşmelerin devam ettiği Patriot füze sistemlerinden birini 2019 sonuna kadar teslim etmeyi teklif etti. Ankara ise teklifi reddetti





BORSA DA GERİLEDİ

Bu hafta boyunca 5.30 civarında dalgalanan kur dün akşam saatlerinde ABD'de güçlü gelen büyüme verisinin de etkisiyle 5.34'e yükseldi. Dolar/TL bu sabaha 5.33 - 5.34 civarında başladı, öğleden sonra yükselişini hızlandırarak 5.39'a kadar yükseldi. Euro 6.08'den 6.12'ye, sepet kur 5.71'den 5.75'e yükseldi. Lira bugün gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. Borsa İstanbul da yüzde 1.45 kayıpla 103 bin 18 puana geriledi.

VERİLER OLUMSUZ GELİYOR

Piyasayı etkileyen diğer verilere bakıldığında ise Çin'de dün açıklanan imalat PMI rakamları düşüşünü Şubat'ta da sürdürürken Caixin PMI endeksi 54,3 ile beklentilerden iyi geldi. Ancak dünyanın en büyük 2. ekonomisindeki yavaşlama işaretleri devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ekonomi son çeyrekte ciddi yavaşlama gösterirken imalat PMI Şubat'ta 49,3 ile Temmuz 2013'ten sonraki en düşük seviyeye indi. ABD'de kişisel gelir ve harcamalar Ocak'ta beklentilerin altında kaldı ve hane halkının harcamalarını sınırlandırması ile enflasyon üzerinde de düşürücü baskı oluşabileceği ön görülüyor. Altın ise son 10 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışları ve dolar tarafındaki toparlanma ile bu hafta düşüş yaşadı ve bugün de 1,304$ seviyesine gerileyerek 14 Şubat sonrası en düşük seviyeye geriledi.