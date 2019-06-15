Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi’nde dolaşan 20’ye yaban domuzunun yiyecek araması sırasında ilginç görüntüler oluştu. İHA'nın haberine göre sürü halinde yiyecek arayan domuzların sokak aralarına girmesi, sokakta oynayan mahalleli çocukları korkuttu. Domuzların sürü halinde gelmesi üzerine çocuklar oyundan vazgeçerek, kendilerini korumak için çevredeki araçların üzerine çıkması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan bu görüntünün ardından domuz sürüsü bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.