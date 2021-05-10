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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Domuza çarpıp, takla attı: 6 yaralı - Haberler
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Otoyola çıkan domuza çarpan otomobil takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkan domuza çarpan otomobil takla attı. Otomobilde sıkışan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar tedavi altına alındı

SON DAKİKA: Domuza çarpıp, takla attı: 6 yaralı - Haberler
DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkan domuza çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı otomobil yola çıkan domuza çarparak takla attı.

Kazada sürücü H.T., eşi S.T., çocukları E.T., H.T., A.T. ve A.T. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çarptığı domuz ise öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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