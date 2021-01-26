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DONACAĞIZ| Kar, yağmur, fırtına kapıda! Son dakika: 26 Ocak hava durumu

HAVA DURUMU 26 Ocak raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girerken Ege, Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin genelinde güneyli rüzgarların gün içerisinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise gece yarısından itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 26 Ocak tahmin raporu...

DONACAĞIZ| Kar, yağmur, fırtına kapıda! Son dakika: 26 Ocak hava durumu

Hava durumu bugün nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu ile yurt geneli hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girerken mevsim normalleri dolayında seyreden sıcaklıkların gece yarısı itibariyle düşmeye başlaması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir 26 Ocak tahmin raporu...

HAVA DURUMU - 26 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında),Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Hava sıcaklığının ise doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA VE YAĞMURA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa),Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da hava sıcaklılarının akşam saatlerine kadar 15 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Öğle saatleri itibariyle başlayan yağışlı havanın ise yerini gece saatleriyle birlikte hava sıcaklıklarının sıfır derece kadar düşmesinin ardından karla karışık yağmur ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

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