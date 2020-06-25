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HaberlerYaşamMersin'deki görüntü dünya basınına konu oldu... Trump'a benzetiliyor - Haberler
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Donald Trump'a benzetilen dev kayaya yoğun ilgi

Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal Büdeğirmeni Mahallesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen dev kaya, yoğun ilgi gördü. İngiliz Telegraph gazetesi sosyal medya hesabından Trump'a benzeyen kayanın fotoğrafını paylaştı

donald trump kaya,
DHA

Mersin'in Silifke ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Büdeğirmeni Mahallesi'nde sarp yamaçta bulunan dev kaya parçası, görüntüsüyle insanı andırıyor.

DHA'nın haberine göre vatandaşlar, uzaktan bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri kayanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yoğun ilgi gören kayayı görmek isteyenler mahalleye geliyor.

Bölgeye gitmek isteyenlerin kendilerinden yol tarifi aldıklarını belirten Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Seyhan Kaya ise mahallenin bulunduğu vadinin güzelliğinin Trump'ı andıran kaya nedeniyle daha fazla ilgi görmeye başladığını belirterek, "Kayanın Trump'a benzemesini keşfettikten sonra arkadaşlarla sosyal medya da paylaşarak vatandaşlarımızın görselliğine sunduk. Büyük bir ilgi gördü" dedi.

Telegraph gazetesi sosyal medya hesabından Trump'a benzeyen kayanın fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'nin güneyindeki bu antik kaya, Başkan Donald Trump'a çarpıcı benzerliği nedeniyle ziyaretçileri cezbetti" mesajını paylaştı.

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