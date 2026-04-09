        Haberler Dünya "Donald Trump'ın hayal kırıklığını anlıyorum" | Dış Haberler

        "Donald Trump'ın hayal kırıklığını anlıyorum"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerine karşı eleştirilerine değinerek, "ABD'nin İran'la yaptığı şey, birçok Avrupa ülkesinin bu taahhütlere uyması sayesinde mümkün oldu, hepsi değil elbette. Onun bu konudaki hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak bu nedenle incelikli bir tablo söz konusu. Sadece siyah veya beyaz demek yeterli değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 18:58 Güncelleme:
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını ancak tablonun tümüyle siyah-beyaz olmadığını, birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

        Rutte, resmi ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump'la görüşmesinin ardından CNN'e konuştu.

        Trump'la görüşmesinden aldığı izlenimle ilgili, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki kendisi ve birçok NATO müttefiki, açıkça hayal kırıklığına uğramış durumda ve onun bakış açısını anlayabiliyorum." diyen Rutte, ancak aynı zamanda Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun üs kurma, lojistik, hava sahası kontrolleri ve taahhütlerini yerine getirme konusunda yardımcı olduğunu belirtti.

        Rutte, Avrupalı müttefiklerin İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesini azaltmanın önemi konusunda ABD'yi desteklediğine dikkati çekerek, "Evet, doğru, tüm Avrupa ülkeleri bu taahhütlere uymadı ve onun hayal kırıklığını tamamen anlıyorum." dedi.

        Başkan Trump'ın NATO'dan ayrılmayı istemesi konusundaki görüşü sorulan Rutte, şu yanıtı verdi:

        "Bu konuya girmeyeceğim, bu soruyu cevaplamayacağım. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Onun liderliğine gerçekten hayranım ve geçen yıl Lahey'deki NATO zirvesinde yaptıklarının çok önemli olduğunu biliyor ve NATO müttefikleri, İranlıların nükleer ve balistik füze kapasitesini azaltma hedefleri söz konusu olduğunda onu destekliyor."

        Rutte, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in gazetecilere verdiği demeçte, Trump'ın NATO'nun İran savaşı sırasında "sınandığına ve başarısız olduğuna" inandığını belirtmesiyle ilgili fikri sorulduğunda, "Bazıları evet (başarısız oldu) ama Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu, daha önce bu gibi bir durumda verdikleri sözleri tuttular." değerlendirmesini yaptı.

        NATO Genel Sekreteri, şöyle devam etti:

        "ABD'nin İran'la yaptığı şey, birçok Avrupa ülkesinin bu taahhütlere uyması sayesinde mümkün oldu, hepsi değil elbette. Onun bu konudaki hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak bu nedenle incelikli bir tablo söz konusu. Sadece siyah veya beyaz demek yeterli değil."

        NATO müttefiklerinin ABD'nin İran'a saldırılarının yasa dışı olduğunu düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Rutte, "Hayır çünkü NATO her zaman nükleer ve balistik füze yeteneklerinin zayıflatılmasının çok önemli olduğu ve İran'ın bu iki yeteneğe asla sahip olamayacağı pozisyonunu almıştır. Bu görüşe geniş bir destek var." diye konuştu.

        "Başkan Trump, tüm İran medeniyetini yok etmekle tehdit ettiğinde bir diplomat olarak bu sizi rahatsız etti mi?" sorusunu ise Rutte, şöyle cevapladı:

        "Şunu söyleyeyim, liderlerin söylediklerine gelince her zaman dediğim gibi, her şeye yorum yapmıyorum. Bilmenizi istediğim şey şu ki İran'ın bölgeye, Avrupa'ya, tüm dünyaya kaos ihraç etme kapasitesini ortadan kaldırmak söz konusu olduğunda Başkan'ı destekliyorum ve Avrupa'nın büyük bir bölümünün de desteklediğini biliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda Anadolu Yakasındaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

        İstanbulda sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yavaş seyrederken Anadolu Yakasındaki yoğunluk yüzde 83e ulaştı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?