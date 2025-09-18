Donald Trump kraliyet protokolünü ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Birleşik Krallık'a resmi ziyarette bulundu. Kraliyet ailesi tarafından Windsor Kalesi'ndeki ağırlama; görkemli bir karşılama töreni, karşılıklı hediyeler ve ziyafet sofrasıyla gerçekleşti.

Trump, eşiyle birlikte ilk tören alanına helikopterle indi. Trump çiftini Prens William ile Prenses Kate Middleton karşıladı. Daha sonra Trump, tören alanında Kral Charles'ı arkasında bırakarak tören alanında önden yürüdü. Trump'ın, bu hareketiyle protokol kurallarını ihlal ettiği yorumları yapıldı.

ABD Başkanı ayrıca tören alanında kral ve muhafızlardan biriyle birlikte, her biri kendi alayının eyalet bayraklarını taşıyan askerlerin arasında yürürken, yanında yürüyen muhafızla sohbet etmeye çalıştı.

Trump, muhafıza "Bölümünüz nedir?" diye sordu. Kral Charles, konuşmayı kısa kesmek için sert bir şekilde, "Normalde onlarla konuşmayız" diye yanıt verdi.

Trump, Kral Charles'ın yorumlarını duymazdan gelerek muhafızla sohbet etmeye devam etti. Ancak, hükümdar tarafından hemen sözü kesildi ve "Bu taraftan" diyerek onu içeri aldı. Trump, ilerlerken muhafıza "Hoşça kal" dedi.