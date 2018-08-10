Doncaster Rovers - Wycombe Wanderers maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Doncaster Rovers ile Wycombe Wanderers, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Doncaster Rovers 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Wycombe Wanderers 1 puanda ve 13. sırada. Doncaster Rovers son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wycombe Wanderers son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 337 kodlu maçı oynayanlar; Doncaster Rovers galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Wycombe Wanderers galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Doncaster Rovers son haftadaki Portsmouth müsabasında 3-1 kazandı.

Wycombe Wanderers, Newport County karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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