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        Amasyalı çiftçi, ağaçlarını dondan korumak için dondurdu

        Amasya'da bir çiftçi, şubat ayında tomurcuk açmaya başlayan 400 meyve ağacını dondan korumak için dondurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:17
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        Amasya'da bir çiftçi, şubat ayında tomurcuk açmaya başlayan 400 meyve ağacında "dondurarak dondan koruma sistemi" uyguladı.

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        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde 6.5 dekarlık bahçede nektarin ağaçları bulunan çiftçi Fatih Şahin (45), ağaçların üzerine su püskürterek yüzeylerinin donması sayesinde geçen yıl geceleri etkili olan ilkbahar donlarından meyvelerinin tamamını korumayı başardı.

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        Bu yıl da şubat ayında bölgede etkili olan kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuklara karşı da aynı yöntemi deneyen Fatih Şahin'in ağaçlarının tamamında buz sarkıtları oluştu.

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        Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bu yöntemi uyguladığına işaret eden Şahin, "Nektarin ağacı çeşidi nedeniyle erken uyanıyor. Soğuklardan etkilenebiliyor. Buzun içerisi ise sıcak oluyor. Tomurcuğun dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor" dedi.

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        Amasya genelinde bu bahçenin dışında meyvelerde uyanma, tomurcuklanma görülmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Çiftçimiz dondurarak dondan koruma sistemi uygulamış. Eğer bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60'a yakını kurtulacak gibi görünüyor" diye konuştu.

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        Yolda karşılaştığı ağaçları görünce bahçeye girip eşiyle birlikte dolaşan Yukarı Baraklı köyünden Mustafa Gölbaşı ise, "Ağaçların çiçek açtığını sandım. Bembeyaz çiçek açmış gibiydi. Meğerse buzmuş. Yeni gördük böyle bir sistemi" şeklinde konuştu.

        Güllü Gölbaşı da, "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş. Köpük sıkıldığını sananlar da var. Oysaki buz kaplamış. Ağaçlar donmuş kalmış. Manzarası ise çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #Amasya Haberleri
        #çiftçi
        #dondan koruma sistemi
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