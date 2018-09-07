Dordrecht - Telstar Ijmuiden maçı ne zaman?

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Dordrecht, 07 Eylül 2018 Cuma günü Telstar Ijmuiden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Dordrecht 1 puanla 18. sırada, Telstar Ijmuiden 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dordrecht, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Telstar Ijmuiden son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Dordrecht kazanır 1.95, berabere biter 3.30, Telstar Ijmuiden kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Dordrecht son haftadaki Nec Nijmegen müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Telstar Ijmuiden ise Cambuur Leeuwarden karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Dordrecht, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dordrecht, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Telstar Ijmuiden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Telstar Ijmuiden, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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