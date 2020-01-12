Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi yapılan 8 hastadan birinin dormofol isimli anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği, bir kişinin de yoğun bakıma alındığı ve diğer altı hastanın da gözlem altında tutulduğu iddiası haberimizin üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

"KULLANIMI DURDURULDU"

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK),Valiliklere 'Çok Acil' damgalı bir yazı göndererek dormofol isimli ilaca satış blokajı uygulandığını ve kullanımının durdurulduğunu duyurdu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz imzalı yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup; geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”