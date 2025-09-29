Dortmund'da 80 yıllık sol iktidar devrildi: Kazanan CDU adayı Alexander Kalouti

Almanya'nın Dortmund kentinde yapılan belediye başkanlığı seçim sonuçları siyasi bir deprem yarattı: 1946'dan bu yana ilk kez Sosyal Demokrat Parti (SPD) artık belediye başkanlığına sahip değil.

Federal iktidardaki CDU'nun adayı Alexander Kalouti, ikinci tur seçimlerini kıl payı ama tarihi bir farkla - yüzde 53'e karşı yüzde 47- kazandı. Her şeyi değiştiren bu fark, 80 yıllık Sosyal Demokrat hakimiyetine son verdi.

Ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Vestfalya'da, 14 Eylül’de ilk turda çoğunluk sağlanamayan yerlerde yaklaşık 150 ikinci tur seçimi yapıldı. Bunlar arasında 21 büyükşehirde belediye başkanlığı, 15 ilçede kaymakamlık ve 100’den fazla belediyede başkanlık seçimleri vardı. Kazananlar beş yıl görev yapacak.

CDU, Düsseldorf’ta mevcut başkan Stephan Keller’in yüzde 60 oyla yeniden seçilmesiyle önemli bir başarıya imza attı. Leverkusen’de Stefan Hebbel yüzde 56,6 ile SPD adayını geçti. Parti ayrıca Bonn, Aachen, Bielefeld, Herford ve Lippe’de de zafer elde etti.

SPD ise Oberhausen ve Mülheim an der Ruhr’da yönetimi yeniden kazandı. Ayrıca Köln'de kazanan da SPD oldu.