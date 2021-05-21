Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 21 Mayıs Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 21 Mayıs'daki son bölümünde yaşananlar...

Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümü yine herkesi ekran başına kilitliyor. Peki Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'ya veda eden isim birazdan haberimizde...