Doya Doya Moda kim elendi? 8 Mayıs Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 8 Mayıs yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta veda eden isim en az puanı alan Mesküre oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 MAYIS 2020

Doya Doya Moda'nın 8 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın kazananı belli oldu. Emel, Betül, Su, Mira, Sündüz, Hanzade ve Mesküre haftanın en şıkı olabilmek için yarıştı. 65 puanla Betül haftanın birincisi olarak altın kolyeyi almaya hak kazandı.