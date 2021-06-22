DSÖ: Az gelişmiş ülkelere sağlanan Covid-19 aşıları tükeniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

DSÖ: Az gelişmiş ülkelere COVAX aracılığıyla sağlanan Covid-19 aşıları tükeniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),az gelişmiş ülkelere Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu ve söz konusu ülkelerin aşılama kampanyasını bu şekilde sürdüremeyeceklerini bildirdi

DSÖ: Az gelişmiş ülkelere COVAX aracılığıyla sağlanan Covid-19 aşıları tükeniyor
DSÖ: Az gelişmiş ülkelere sağlanan Covid-19 aşıları tükeniyor
0:00 / 0:00
AA

DSÖ Başdanışmanı Dr. Bruce Aylward, aşıların dünya genelinde eşit dağılımını sağlamak amacıyla örgüt tarafından kurulan COVAX kapsamında az gelişmiş ülkelere sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Aylward, COVAX’ın 131 ülkeye 90 milyon doz aşı sağladığını ancak bu miktarın salgının etkisi altındaki ülkelerde insanları korumaya yetmeyeceğini vurguladı.

DSÖ Başdanışmanı Aylward, aşı stokları tükenen ülke sayısının görünenden çok daha yüksek olabileceğini de dile getirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA AŞI ÇAĞRISI

Son zamanlarda COVAX’a dahil edilen 80 ülkenin yarısından fazlasında ellerindeki aşıların tükendiğini aktaran yetkililer, uluslararası topluma "aşı" çağrısında bulundu.

Uganda, Zimbabve, Bangladeş ve Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago’da aşıların bittiği bildirildi.

Bununla birlikte az gelişmiş ülkelerde yaşanan aşı kıtlığı, gelişmiş ülkeleri aşı yardımı konusunda yeni adımlar atmaya itti.

ABD, İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE AŞI BAĞIŞINDA BULUNMAYI PLANLIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, dün, ihtiyaç sahibi ülkelere 55 milyondan fazla aşı bağışında bulunmayı planladıklarını ve bağışlanacak aşıların 41 milyonunun COVAX aracılığıyla dağıtılacağını duyurmuştu.

G7 ülkeleri de 13 Haziran’da ihtiyaç sahibi ülkelere 870 milyon doz aşı bağışlayacaklarını duyurmuştu.

Son günlerde vaka sayısında hızlı bir artışın yaşandığı Güney Afrika’da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gelişmiş ülkelere “aşı stokçuluğu yapmayın” çağrısında bulunmuştu.

Ramaphosa, Afrika kıtasında bugüne kadar yalnızca 40 milyon doz aşı uygulandığını ve nüfusun yüzde 2’sinden daha azının aşılandığını ifade etmişti.

Uzmanlar, salgının sona erdiğini ilan etmek için dünya genelinde yeterli sayıda kişinin aşılanmasının aylar hatta yıllar alabileceğini belirtiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALARM! Bilim Kurulu üyesinden son dakika DELTA MUTASYONU uyarısı - Korona haberleri
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan Delta varyantı uyarısı!
AŞI MI? Son dakika: Aşı bilinç kaybına neden olur mu? işte uzman görüşü
SAĞLIK"Kaza aşıdan" demişti! Aşı sebep olur mu?
MÜJDE! Son dakika: Aşıda yaş sınırı düştü! Aşı randevuları yaş sınırı
SAĞLIKAşı randevularında yaş sınırı 25'e indi!
22 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs tablosu açıklanıyor
Haberler kötü! O kentlerin çoğunluğunun hava kalitesi kötü - Haberler
SAĞLIKHaberler kötü! O kentlerin çoğunluğunun hava kalitesi ...
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması: 21 Haziran günlük aşı raporu... - Haberler
SAĞLIKGünlük aşı raporu açıklandı
Aşıdan sonra duş alınır mı? Koronavirüs aşısından (Biontech, Sinovac) sonra duş alınırsa ne olur?
SAĞLIKAşıdan sonra duş alınır mı?
Sinovac aşısı koruma oranı kaç, yan etkileri neler? Sinovac (CoronaVac) aşısı kimin, hangi ülkenin, güvenli mi
SAĞLIKSinovac aşısı yan etkileri neler?
SON DAKİKA! Türkiye aşılama hızında o ülkeleri geçti!
SAĞLIKTürkiye Çin ve Almanya'yı geride bıraktı
18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?
SAĞLIK18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?