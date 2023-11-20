DSÖ: Dehşete kapıldık

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail güçlerinin, Endonezya Hastanesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki Endonezya Hastanesine düzenlenen, aralarında kritik durumda olan hastaların da bulunduğu 12 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralandığı saldırı karşısında "dehşete kapıldıklarını" vurgulayan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanı ve siviller özellikle de hastanede bulunurken bu tür dehşete asla maruz kalmamalı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN ENDONEZYA HASTANESİ SALDIRISI

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesine sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinin, hastane kapısı önünde her türlü harekete ateşle karşılık verdiği belirtilmişti.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.