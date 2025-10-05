Habertürk
        DSÖ: Gazze'de 2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık | Dış Haberler

        DSÖ: Gazze'de 2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık

        Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de 2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:18
        DSÖ'den Gazze açıklaması: Bu kadar yakın olmamıştık
        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından, Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu.

        DHA'nın haberine göre Hamas'ın esirleri serbest bırakma taahhüdünü ve İsrail'in, Gazze’deki bombalamanın durdurulmasını da içeren planı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Ghebreyesus, "2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız. Çok fazla can kaybı ve yıkım yaşandı" ifadelerini kullandı.

        Tüm Filistinliler ve İsrailliler için sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa etmeye başlamaları gerektiğini belirten Ghebreyesus, DSÖ'nün, İsrail saldırıları öncesi ve bu süreçte Gazze'de ilaç ile tıbbi malzemelerin ana sağlayıcısı olduğunu kaydetti. Ghebreyesus, "7 Ekim 2023'ten bu yana 22 milyondan fazla tedavi ve ameliyatı destekleyen malzeme sağladık. Bundan sonra da Gazze'nin yıpranmış sağlık sistemini yeniden inşa etme gibi tarihi önemi olan bir görevde tüm ortaklarımızla yakın çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz" açıklamasında bulundu.

