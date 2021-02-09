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DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının 'acil kullanımı' için karar aşamasında

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen mutasyonlu Covid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğunun açıklandığını anımsattı. Ghebreyesus, "Bu açıkçası endişe verici bir haber. Bununla beraber bazı önemli şerhler var" dedi

DSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber - Haberler
DSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

"ENDİŞE VERİCİ BİR HABER"

Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Covid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğunun açıklandığını anımsattı.

"Bu açıkçası endişe verici bir haber. Bununla beraber bazı önemli şerhler var" diyen Ghebreyesus, aşı için kesin yargıya varmak için erken olduğuna işaret etti.

Ghebreyesus, aşının mutasyonlu Covid-19 türüne karşı denemelerine sınırlı kişinin katıldığını belirterek, "Katılımcıların daha genç ve daha sağlıklı profili göz önüne alındığında, aşının daha şiddetli hastalıkları önlemede etkili olup olmadığını belirlemek önemlidir. Bu sonuçlar, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle virüsün dolaşımını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

ACİL ONAY VERİLİRSE AŞILAR COVAX İÇİN ÜRETİLECEK

Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar vereceklerini duyuran Ghebreyesus, acil kullanıma onay vermeleri durumunda aşıların Hindistan ve Güney Kore'deki iki tesiste Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) için üretileceğini aktardı.

Ghebreyesus, "Bu değerlendirmeleri yapmak için mevcut tüm verileri kullanmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

İSVİÇRE ASTRAZENECA AŞISINA ONAY VERMEMİŞTİ

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI),COVAX kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Covid-19 aşısı tahsis edildiğini ve şubat sonundan itibaren ülkelere dağıtılmasının planlandığını bildirmişti.

DSÖ, 1 Ocak 2021'de Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip Covid-19 karşı aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını belirtmişti.

İsviçre de 3 Şubat da aldığı kararla, "yetersiz veri' gerekçesiyle AstraZeneca'nın Covid-19 aşısına onay vermemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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