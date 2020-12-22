DSÖ koronavirüste mutasyonu görüşmek için toplanacak!

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO),İngiltere'de ortaya çıkan bulaşıcılığı daha yüksek yeni koronavirüs türüyle mücadele etme stratejilerini ele almak için üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

WHO'nun Avrupa bölge başkanı Hans Kluge, kısıtlayıcı tedbirlerin artırılmasını talep ederek, "Daha fazla bilgi sahibi olana kadar, salgını kontrol altına almak için seyahatleri kısıtlamak ihtiyatlı bir hareket olur. Temel malların tedarik zincirine ve temel ulaşım gereksinimlerine olanak sağlanmalıdır" dedi.

Toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir tarih verilmedi.

Cenevre merkezli WHO, pandeminin evriminin normal bir parçası olarak değerlendirdiği mutasyona uğramış yeni koronavirüs türüne karşı ciddi uyarılarda bulunulmaması gerektiğini belirtmiş ve İngiltere'yi bu türü tespit etmesinden dolayı övmüştü.