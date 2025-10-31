Habertürk
        DSÖ: M çiçeği virüsü artık dünyanın birçok ülkesinde

        DSÖ: M çiçeği virüsü artık dünyanın birçok ülkesinde

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'de, yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün (mpox), klad 1b varyantı vakalarının doğrulandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:32
        DSÖ'den ürküten açıklama: Salgın kapıda
        DSÖ'nün son raporunda, M çiçeği virüsünün bütün alt türlerinin dolaşımının devam ettiği uyarısı yapılarak, salgının hızla kontrol altına alınmaması halinde virüsün yayılımının süreceği endişesi ifade edildi.

        Raporda ayrıca klad 1b varyantının Afrika'nın ötesine yayıldığına işaret edildi.

        İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'nin, yakın zamanda seyahat bağlantısı olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı vakalarını doğruladığı ifade edildi.

        DSÖ'nün son raporuna göre, 42 ülke Eylül 2025'te toplam 3 bin 135 doğrulanmış M çiçeği vakası ve 12 ölüm bildirdi. Vakaların yüzde 80'inden fazlası Afrika bölgesinde kaydedildi.

        Rapora göre, son 6 hafta içinde bulaşın devam ettiği 17 Afrika ülkesinde 2 bin 862 vaka doğrulandı ve 17 kişi hayatını kaybetti.

        M ÇİÇEĞİNİN İKİ GENETİK TÜRÜ BULUNUYOR

        M çiçeği virüsünün "klad I ve klad II" olarak adlandırılan iki genetik türü bulunuyor. "klad I", genellikle Orta ve Doğu Afrika'da görülen, daha ciddi hastalıklara ve ölüme neden olan Mpox türü. Batı Afrika'ya özgü ve daha hafif M çiçeği türü olan "Klad II" ise 2022'deki salgına yol açmıştı.

        Mevcut salgında görülen "klad 1b"nin yeni ve daha şiddetli virüs türü olduğu belirtiliyor. klad 1b, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu kesimleri ve komşu ülkelerde daha çok görülüyor. Orta Afrika ülkeleri hem klad 1a hem de 1b, Doğu Afrika ülkeleri ise klad 1b vakaları bildiriyor.

