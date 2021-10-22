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DSÖ, sağlık çalışanlarının Covid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı güvenliklerinin sağlanması ve diğer sağlık sorunlarından korunması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi

DSÖ, sağlık çalışanlarının Covid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
DSÖ, sağlık çalışanlarının Covid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
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AA

Örgütün ortak kuruluşlarla birlikte yayımladığı yazılı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana sağlık ve bakım çalışanları için oluşan riskin boyutu değerlendirildi.

Açıklamada, sağlık ve bakım çalışanlarının geçen yıldan bu yana sadece Covid-19 nedeniyle değil artan iş yükleri sonucu psikolojik yıpranma, stres ve yorgunluk gibi sebeplerle yıprandıkları ifade edildi.

DSÖ üyesi ülkelere, Covid-19'a yakalanan veya bu süreçte Covid-19 hastalarına hizmet veren sağlık ve bakım çalışanlarının sıkı takip edilmesi, sağlık durumlarının düzenli olarak raporlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün hazırladığı ön rapordaki tahminlere göre Ocak 2020-Mayıs 2021 döneminde dünyada 80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Üye ülkelerin siyasetçilerinden, sağlık ve bakım çalışanlarının salgın ve diğer hastalıklardan korunmasını sağlayan yasal, siyasi ve yatırımla alakalı kararları almak için yetkileri dahilinde her şeyi yapmaları istendi.

Dünya genelinde Covid-19 aşılama oranlarındaki adaletsizliğe dikkatin çekildiği açıklamada, sağlık çalışanlarına aşılamalarda mutlaka öncelik tanınması gerektiği kaydedildi.

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