DSÖ açıkladı! İşte açıklanan maymun çiçeği vakası sayısı...

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Haberler Sağlık DSÖ'den son dakika açıklaması: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı - Haberler
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DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak İngiltere'de görülen ve daha sona Avrupa ülkelerine yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 80 kişiye bulaştığını doğruladı

DSÖ'den son dakika açıklaması: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı - Haberler
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AA

Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, DSÖ'nün ülkelerden gelen maymun çiçeği vaka raporlarını yakinen takip ettiği belirtildi.

Bu kapsamda DSÖ'ye 12 ülkeden bildirilen 80 civarında vakanın doğrulandığı, 50 vakanın ise araştırıldığı kaydedildi.

SON 2 HAFTADA 12 ÜLKEYE YAYILDI

Açıklamada, virüsün takibi genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakasının ortaya çıkabileceği belirtildi.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, Kanada, ABD ve İsrail, maymun çiçeği vakaları görülen ülkeler arasında yer aldı.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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