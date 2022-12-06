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Dua Lipa'nın babasının Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı

Dua Lipa'nın, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacağı haberleri çok konuşulmuştu. Daha sonra bu iddiaları yalanlayan şarkıcının aynı zamanda menajerliğini yapan babası Dukagjin Lipa'nın Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı

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  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda sahne alacağı ileri sürülmüştü. Lipa, daha sonra ortaya çıkarak bu haberleri yalanlamış, böyle bir konserin söz konusu olmadığını hatta hiçbir zaman gündeme gelmediğini söylemişti.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Fakat şarkıcının aynı zamanda menajeri de olan babası Dukagjin Lipa'nın Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı.

    Daily Mail tarafından elde edilen yazışmalarda iletişim ajansı Republika'yı yöneten ve kızını temsil eden Dukagjin Lipa’nın organizatörler ve kızı da dahil çok sayıda müzisyen arasında Katarlı yetkililerle bağlantı kurmayı teklif ettiği ortaya çıktı.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    DUA LIPA İÇİN KATARLI YETKİLİLERLE İKİ YIL BOYUNCA YAZIŞMIŞ

    İngiliz tabloidleri tarafından ele geçirilen ve iki yıl önceye kadar uzayan yazışmalar Dukagjin Lipa'nın kızının fikrini almadan onu Dünya Kupası’nda sahneye çıkarmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Bu e-postalar ortaya çıkınca baba Lipa, basına “2020'de, bir festival organizatörü olarak kişisel kapasitem dahilinde Katar Dünya Kupası pazarlama ekibiyle birkaç eposta alışverişi yaptım” açıklamasını yapıp olayı doğruladı.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Dua Lipa'nın bu etkileşimlerden haberdar olduğu düşünülmüyor ancak yaklaşık iki yıl boyunca süren yazışmalarda, 53 yaşındaki menajer Dukagjin Lipa'nın “Kızımı temsil ediyorum” dediği ve onun canlı yayın performanslarının başarısıyla övündüğü anlaşılıyor. Dugi yazışmalarda ayrıca Calvin Harris, Miley Cyrus, Shawn Mendez ve Camila Cabello gibi diğer liste başı sanatçılarla olan bağlantılarından da bahsediyor ve kızıyla birlikte bu sanatçıların bağlantılarını da kurabileceğini ima ediyor.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    “KIZIM, SANATÇI DUA LİPA'YI TEMSİL EDİYORUM"

    Dukagjin Lipa, 9 Mart 2020'deki ilk e-postasında “Kızım, sanatçı Dua Lipa'yı temsil ediyorum ve Yüksek Komite ile 2022 Katar Dünya Kupası için sanatçı performansları planlarını tartışmaya hevesliyim” ifadelerini kullandı. Yazışmalarına devam eden menajer baba Ocak 2021'de de “Önceki epostamı takip etmek istedim ve yardımcı olabileceğimiz herhangi bir fırsatı tartışmamızın mümkün olup olmayacağını merak ediyordum” diye yazdı.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Yazışmalarda kızını övmeyi sürdüren Dukagjin Lipa, “Kısa süre önce Dua'nın yeni albümünden parçaların canlı performansının yanı sıra 5 milyon izleyiciye sahip diğer sanatçıların performanslarını yayınladık; bu, bir canlı yayın etkinliği için dünya çapında şimdiye kadarki en büyük sayıydı” ifadelerini kullandı.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    "BU FİKRİ DESTEKLİYORUZ"

    Bu son e-postaya bir komite üyesi de şu yanıtı verdi:

    Dua'nın adının böyle bir teklifle anılması bizi sevindirdi. Biz de bu fikri destekliyoruz ve bu konuda sizden Haber almak harika.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    AÇIKLAMA YAPTI: BAŞTA GÖRÜŞTÜM AMA SONRA VAZGEÇTİM

    Dua Lipa’nın babası ve menajeri olan Dukagjin, bu yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte dünya basınına açıklama yapmak zorunda kaldı. Dukagjin Lipa, kızının bu tür görüşmelerden ve basının eline geçen yazışmalardan haberi olmadığını söyledi. Dukagjin Lipa'ya göre kendisinin tek yaptığı şey kendini bir organizasyon şirketi sahibi ve bir menajer olarak tanıtmaktı. Bu tanıtımların arasında elbette en büyük ve en önemli müşterisi olan kızının adını da eklemişti. Ancak Dukagjin Lipa'nın ifadesine göre yakışıklı baba Katarlı yetkililerle yaptığı konuşmalarda kızının sahne alması fikri aklında yoktu ve hatta dediğine göre Katarlı yetkililer Dua Lipa hakkında soru sorduklarında bunu onlara açıkça belirtmişti. Daily Mail’de yer alan yazışmalar ise bu pazarlıkların aslında Dukagjin Lipa'nın anlattığının fazlası olduğunu kanıtlar nitelikte.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    "KIZIMI SORDUKLARINDA RET CEVABI VERDİM"

    Menajer baba, konuyla ilgili olarak kendini savunurken Dünya Kupası yetkilileriyle son olarak 2021’de görüştüğünü ancak bu görüşmelere kendisinin son verdiğini söyledi. Katar’ın Dünya Kupası’na hazırlık sürecinde eleştirilen birkaç konuyu düzeltme yoluna gittiğini düşünmüş ve yetkililerle bu nedenle temasa geçmişti. Ancak Katar’a yönelik eleştirilen sonlanmadı ve Dugi de bu anlaşmayı yapmaktan vazgeçti. Kendi anlattığına göre o noktadan sonra da Katarlı ya da Dünya Kupası organizasyonunda yer alan herhangi bir yetkiliye kızı Dua Lipa’yla ilgili sorular sorduklarında hep ret cevabı verdi.
  • Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı - Magazin haberleri

    MÜZİK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI

    Son yıllarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Lipa, 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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