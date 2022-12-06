AÇIKLAMA YAPTI: BAŞTA GÖRÜŞTÜM AMA SONRA VAZGEÇTİM

Dua Lipa’nın babası ve menajeri olan Dukagjin, bu yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte dünya basınına açıklama yapmak zorunda kaldı. Dukagjin Lipa, kızının bu tür görüşmelerden ve basının eline geçen yazışmalardan haberi olmadığını söyledi. Dukagjin Lipa'ya göre kendisinin tek yaptığı şey kendini bir organizasyon şirketi sahibi ve bir menajer olarak tanıtmaktı. Bu tanıtımların arasında elbette en büyük ve en önemli müşterisi olan kızının adını da eklemişti. Ancak Dukagjin Lipa'nın ifadesine göre yakışıklı baba Katarlı yetkililerle yaptığı konuşmalarda kızının sahne alması fikri aklında yoktu ve hatta dediğine göre Katarlı yetkililer Dua Lipa hakkında soru sorduklarında bunu onlara açıkça belirtmişti. Daily Mail’de yer alan yazışmalar ise bu pazarlıkların aslında Dukagjin Lipa'nın anlattığının fazlası olduğunu kanıtlar nitelikte.