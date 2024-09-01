Dua Lipa'nın doğum günü tatili

Dua Lipa ve Callum Turner, aşk söylentilerini ilk kez bu yıl ocak ayında Londra'daki Masters Of The Air partisine katıldıklarında alevlendirmişti.

Aynı ay, ünlü yıldızlar Los Angeles'ta bir gezi sırasında öpüşürken görüldü. Kısa bir süre sonra da Beverly Hills'te bir yürüyüşte daha sevgi dolu anları paylaştılar.