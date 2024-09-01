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        Haberler Dünyadan Dua Lipa'nın doğum günü tatili - Magazin haberleri

        Dua Lipa'nın doğum günü tatili

        Dua Lipa, 29'uncu yaşını yakın arkadaşları ve oyuncu sevgilisi Callum Turner ile Ibiza tatilinde kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:56
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        Dua Lipa, 29'uncu yaşını Ibiza tatilinde sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutladı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, eğlenceli tatilden fotoğraflarını soayal medyada paylaştı.

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        Yakın arkadaşlarının yanı sıra 34 yaşındaki sevgilisi, İngiliz oyuncu Callum Turner ile Ibiza'nın tadını çıkaran Lipa, kutlamalardan özel anları, hayranlarına gösterdi.

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        En dikkat çekici olanı, sevgilisi Callum Turner ile havuz keyfi yaptığı sırada çekilen fotoğraftı. Hayranları, ünlü şarkıcı ve erkek arkadaşına övgüler yağdırdı.

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        Dua Lipa ve Callum Turner, aşk söylentilerini ilk kez bu yıl ocak ayında Londra'daki Masters Of The Air partisine katıldıklarında alevlendirmişti.

        Aynı ay, ünlü yıldızlar Los Angeles'ta bir gezi sırasında öpüşürken görüldü. Kısa bir süre sonra da Beverly Hills'te bir yürüyüşte daha sevgi dolu anları paylaştılar.

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        O zamandan beri ara ara birlikte görüntülenen çifti, ilişkilerini mayıs ayında Instagram paylaşımıyla ilan etmişti.

        #Dua Lipa
        #tatil
        #doğum günü
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