Dudak morarması başlı başına bir hastalık değil bazı hastalıkların dudaklar aracılığıyla kendini ortaya çıkarmasıdır. Öncelikle bu durumun neden ileri geldiğinin bir hekim tarafından tespit edilmesi gereklidir. Dudak morarması belli hastalıkların işaretçisi olabilmesinin yanında bazı yanlış alışkanlıklar yüzünden de ortaya çıkabilmektedir. Ancak her ne olursa olsun uzun süren dudak morarmaları kesinlikle ihmal edilmemelidir.

Dudak Morarması Nedenleri

Demir eksikliğinin olması halinde dudak morarması oluşabilmektedir.

Kansızlık ve Akdeniz anemisi hastalıkları nedeni ile de ortaya çıkmaktadır.

Aşırı sigara tüketimi ile de oluşabilmektedir.

Az su tüketmek ve kuruması sonucunda aşırı yalamak da neden olabilmektedir.

Solunum yolları enfeksiyonu ile oluşan hastalıklar nedeni ile de oluşabilir.

Ani hava değişimleri ve aşırı soğuk hava etkisi ile morarmalar meydana gelebilmektedir.

Vitamin ve mineral eksikliği nedeni ile de morarmalara rastlanmaktadır.

Beslenme bozukluğu ve tek tarz beslenmelerde buna etkendir.

Akciğerlerde oluşan oksijen yetersizliği ile morarma ortaya çıkmaktadır.

Bazı kalp hastalıkları sinyalleri, özellikle aşırı morluklarda en önemli belirtilerdendir.

Solunum yetmezliği astım gibi hastalıklar nedeni ile oluşan durumlarda ortaya çıkabilmektedir.

KOAH hastalığı nedeni ile de oluşmaktadır.

Diş hastalıklarında oluşan bazı enfeksiyonların da etkisi olabilmektedir.

Dudakta oluşan enfeksiyonlar da bazı durumlarda bu durumu yaratabilmektedir.

Dudak morarmaları geçici olması halinde ya da soğuğun etkisiyle oluşmasının dışında bir süre taşıyorsa önemsenmesi gereken bir durumdur. Bu durumda ihmal edilmemelidir.