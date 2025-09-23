Dudak okuyucu açıkladı: Donald Trump'tan Elon Musk'a "Seni özledim" mesajı

Donald Trump ve Elon Musk, aralarındaki atışmadan sonra ilk kez önceki gün kamuoyu önünde bir araya geldi. Haziran dünyanın en zengin insanlarından biriyle, ABD Başkanı arasında bir tartışma yaşandı ve bu tartışma Musk'ın, Trump'ın adının, cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçtiği iddiasıyla sonuçlandı.

Donald Trump ile Elon Musk, öldürülen Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün anma etkinliğine katıldı ve yan yana görüntü verdi. Aralarında nasıl bir konuşma geçtiği merak konusu oldu. Daily Mail'e konuşan bir dudak okuyucusu, ikilinin arasında geçen konuşmayı ifşa etti. Buna göre, Trump'ın "Nasılsın? Elon, duyduğuma göre sohbet etmek istiyormuşsun. Haydi, nasıl tekrar işleri rayına oturtacağımızı bulmaya çalışalım" diyor. Musk da Trump'ı başıyla onaylıyor. Ardından Donald Trump, "Seni özledim" ifadesini kullanıyor.

Donald Trump'a, 18 yaşından küçük kızları cinsel istismardan yargılanan ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein'in dosyalarında adının geçtiği söylenmiş; Trump da bunların önceki başkanlar Barack Obama ve Joe Biden tarafından uydurulduğunu iddia etmişti.