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Düğüm Salonu filmi oyuncuları kimlerdir? Düğüm Salonu konusu nedir?

Düğüm Salonu filmi bu akşam ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in paylaştığı Türk romantik komedi filminin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Düğüm Salonu filmi oyuncuları kimlerdir? Düğüm Salonu konusu nedir?

Düğüm Salonu

Düğüm Salonu filmi bu akşam ekranlara geliyor. Film seveler Düğüm Salonu filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Düğüm Salonu oyuncuları kimlerdir? Düğüm Salonu filmi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU

Seneler önce tanışıp aşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM FİLMİ OYUNCULARI

Şahin Irmak - Serkan
İrem Sak - Hülya
Gonca Vuslateri - Buse
Emre Karayel - Tarık
Duygu Yetiş - Nermin
Onur Buldu - Oğuz
Salih Kalyon - Cemil
Bilge Şen - Züleyha
Nilgün Belgün - Muazzez
Hakan Akın - Levent
Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat
Gazanfer Ündüz - Kenan
Beyti Engin - Davut
Toprak Sağlam - Müjde
Güneş Hayat - Füsun
Murat Karasu - Yaşar
Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı
Evren Duyal - Ayten
Burcu Altın - Cansu
Doğancan Sarıkaya - Osman
Hayko Cepkin - Kendisi

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