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Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün magandası operasyonla yakalandı
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Düğün magandası jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da düğünde tüfekle havaya ateş açarak hem kendi hem de onlarca insanın hayatını tehlikeye atan şüpheli, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kendini ele verdi. Jandarma siber takip ekipleri yaptığı operasyonla şahsı yakaladı

Düğün magandası operasyonla yakalandı
Düğün magandası operasyonla yakalandı
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İHA

Olay, merkeze bağlı Ulukışla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem istihbari hem de sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmada geçen günlerde köy yerinde yapılan düğünde bir şahsın havaya ateş açtığını tespit etti.

Jandarma siber takip ekipleri tarafından yapılan takipte şahsın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler tespit edildi. Görüntülerde 19 yaşındaki Şaban A.'nın tüfekle onlarca kişinin içinde havaya ateş açtığı görüldü. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, gencin köydeki evine operasyon düzenledi.

Onlarca kişinin hayatını hiçe sayarak tehlikeye atan genç yakalanarak gözaltına alındı. Havaya ateş açtığı tüfek ise evde yapılan aramada ele geçirilerek, jandarma ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarmadan yapılan açıklamada, "Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi.

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