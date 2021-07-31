Manavgat'ta yangın nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

İHA

Rize'nin Çameli ilçesinde bir vatandaş, düğünde köpeğin yöresel müziğe eşlik ettiği o anları cep telefonuna kaydetti.

İHA'nın haberine göre adeta yöresel oyun oynar gibi hareket eden sokak köpeğinin ilginç hali vatandaşlar tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bir anda beğenme rekoru kırmaya başlayan köpeğin düğün müziğindeki hareketleri ilginç görüntü oluşturdu.

Yavaş yavaş oynayarak giden köpek Denizli’de en çok paylaşılan görüntüler arasına girerek beğeni toplamaya devam ediyor.