Düğün sonrası yemek, zehirledi! 0:00 / 0:00

AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet K., oğlu İsmail K.'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti. Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 17, Seka Devlet Hastanesi'nde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde 4 kişi tedavi altına alındı. Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını söyledi.