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Düğünde husumetli akraba kavgası: 1 ölü, damat dahil 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile düğün salonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Davetlilerin panik ve korku yaşadığı olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Düğünde husumetli akraba kavgası: 1 ölü, damat dahil 5 yaralı
Akrabalar düğünde birbirine girdi
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DHA

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan düğün salonunda meydana geldi. A.Ö. ile N.C. çiftinin düğününe, iddiaya göre damat tarafının husumetli akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga gölge düşürdü.

Bir yıl önce köylerinde bulunan bir tarlaya çekilen duvardan dolayı aralarında husumet oluşan akraba Ö. ve D. aileleri düğünün sonlarına doğru tartıştı. Servet Daşdan (23), U.D., N.D. ve C.D. ile Y.Ö., K.Ö., A.Ö., E.Ö., F.Y. ve H.A.Y.'nin (30) karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

DAVETLİLER PANİK VE KORKU İLE KAÇIŞTI

Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, U.D., N.D., Y.Ö., C.D. ve damat olduğu belirtilen A.Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Servet Daşdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

Servet Daşdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Servet Daşdan'ın ölüm haberine alan yakınları ise hastaneye akın etti. Polis hastane ve çevresinde önlem alırken, savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili H.A.Y. suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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