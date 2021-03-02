Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Düğünler, nikahlar nasıl olacak? Düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları genelgesi

Yeni evlenecek çiftlerin ya da evlenmeyi planlayanların merakla beklediği düğün salonları kararı belli oldu. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısından düğünler ve düğün salonlarıyla ilgili normalleşme kararı açıklandı. Düğünler, nikahlar nasıl olacak? Düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları genelgesi

Düğünler, nikahlar nasıl olacak? Düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları genelgesi

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair araştırmalar çoğalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 1 Mart 2021 tarihli kabine toplantısından düğün salonlarıyla ve 2021 yılında yapılması planlanan düğünlerle ilgili son karar çıktı. Düğünler, nikahlar nasıl olacak? Düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları genelgesi

2021 YILINDA DÜĞÜNLER, NİKAHLAR NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrıldı. Salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecek.

DÜĞÜN SALONLARO GENELGESİ

1 Mart normalleşme kararlarına göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UŞAK... Son dakika: Batı bölgelerdeki tek mavi il Uşak oldu! Peki nasıl başardılar?
GÜNDEMBatı bölgesinde tek düşük risk taşıyan il
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 81 ile genelge gönderildi
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: Detaylar belli oldu! HES kodu dönemi başlıyor
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
İstanbul'da normalleşme! Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri
GÜNDEMİşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!
Hangi sınıflar okula gidecek? SON DAKİKA: İlkokul - ortaokul ve lisede yüz yüze eğitim
GÜNDEMYüz yüze eğitim için önemli açıklama
Bakan Selçuk: Şükür ki başladı - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk: Şükür ki başladı
Risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İl il koronavirüs risk tablosu
GÜNDEMİl il risk haritası yayında!
SON DAKİKA: Gözü bozuk kaçak sünnetçiye suçüstü!
GÜNDEMGözü bozuk kaçak sünnetçiye suçüstü
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
CİNSEL İSTİSMAR! Son dakika: Zihinsel engelli kıza cinsel saldırı!
GÜNDEMBabannesi açıkladı! Zihinsel engelli kıza cinsel ...