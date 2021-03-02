Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair araştırmalar çoğalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 1 Mart 2021 tarihli kabine toplantısından düğün salonlarıyla ve 2021 yılında yapılması planlanan düğünlerle ilgili son karar çıktı. Düğünler, nikahlar nasıl olacak? Düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları genelgesi

2021 YILINDA DÜĞÜNLER, NİKAHLAR NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrıldı. Salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecek.

DÜĞÜN SALONLARO GENELGESİ

1 Mart normalleşme kararlarına göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)