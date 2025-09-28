Habertürk
        Düğününe günler kala kaybolan genç adam ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Düğününe günler kala kaybolan genç adam ölü bulundu

        Malatya'da düğününe sayılı günler kala kaybolan 34 yaşındaki Abdullah Berk Karadağ, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 23:33 Güncelleme: 28.09.2025 - 23:33
        Düğününe günler kala ölü bulundu
        Malatya'daki olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüzgar Sokak'ta boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünden silahla vurulan kişinin yaklaşık 4 gündür kayıp olan Abdullah Berk Karadağ (34) olduğu belirlendi. Karadağ'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde bir tabanca ile 2 adet boş kovan bulundu.

        Abdullah Berk Karadağ'a ait aracın ise 25 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
