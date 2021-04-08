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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Dükkan önüne park kavgası kanlı bitti
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Aksaray’da dükkan önüne park kavgasında bıçaklandı

Aksaray'da dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüştü. Olayda aracını park etmeye çalışan Mehmet Ali G., kendisini uyaran Murat G.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Murat G. hastanede tedavi altına alındı

SON DAKİKA: Dükkan önüne park kavgası kanlı bitti
İHA

Aksaray'da dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak'ta bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dükkanda parke imalatı yaptığı esnada kapı önündeki otoparka bir aracın park etmeye çalıştığını fark eden Murat G. (40),aracını park etmemesini söylediği Mehmet Ali G. (46) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali G. araçta bulundurduğu bıçağı alarak Murat G.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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