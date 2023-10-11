Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapılacak?

Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapılacak?

Dul ve yetim maaşına ne kadar zam gelecek sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dul ve yetim aylığına bilindiği gibi emekli ve memur maaşına göre zam yapılmaktadır. Peki, "Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapılacak?" İşte detaylar...

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DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.