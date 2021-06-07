Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir? Sorusu gündemde. Seren Serengil'in dumping sendromuna yakalanması ardından hastalık ile ilgili detaylar da merak konusu oldu.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Dumping Sendromunun oluşma süresi her hastaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı hastalarda bu belirtiler 3 saat sonra bile oluşabilmektedir. Bu sebeple Dumping Sendromu, Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu olarak ikiye ayrılmaktadır. Dumping Sendromu genellikle diyet değişiklikleri ile tedavi edilebilir fakar ağır bir şekilde Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu durumun tedavisi için cerrahi ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELER, TEDAVİSİ VAR MI?

Dumping Sendromu hastaya, sendromun tipine ve semptomlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirtiler genellikle yemeklerden hemen sonra meydana gelmektedir. Meyve şekeri yani fruktoz, sofra şekeri yani sükroz açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi ise ortaya çıkma ihtimali de yükselmektedir. Bazı hastalar Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu belirtilerini bir arada yaşayabilmektedir.