Dünden bugüne büyülü evren: Harry Potter oyuncuları bugün nasıl gözüküyor?

Harry Potter, gerek karakterleri gerek büyüleyici hikayesi ile bugün hala bir çok yaş grubu tarafından ilgi ile seyrediliyor. Kitapları, filmleri, yan serileri ile devasa bir evren haline gelen Harry Potter evreninde en büyük başarı da elbette karakterlere hayat veren oyunculara ait. Peki bu oyuncuların bugün nasıl gözüktüklerini hiç merak ettiniz mi? İşte, dünden bugüne Harry Potter oyuncuları...