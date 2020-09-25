Dünya annelerinin kurduğu dernek iç savaş mağduru çocuklara şefkat eli uzatıyor

AA

Tüm gönüllü ve dernek çalışanlarının annelerden oluştuğu İsviçre merkezli dernek, savaş mağduru çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için bu yıl içinde Hatay ve Suriye'de gıda, oyuncak, eğitim seti, kırtasiye, kıyafet yardımı yaparak 100 bin çocuğun yüzünü güldürdü.

İç savaş mağduru çocukların eğitimini de önemseyen dernek bu yıl içinde Suriye'nin İdlib kırsalındaki Atme kampında 615 yetim çocuğun yararlanacağı okul yaptırdı.

Ekip, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Reyhanlı ilçesinde bulunan fizik tedavi merkezini ziyaret ederek buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Suriyeli savaş mağduru uzunlarını kaybetmiş çocuklara oyuncak, çikolata ve nakdi yardımda bulunan yardım görevlileri, çocuklarla bir süre sohbet etti.

-''100 bin çocuğun yüzünün gülümsemesine vesile olmak çok güzel''

Derneğin başkanı Emine Taş, AA muhabirine, bu yıl içinde 100 bin çocuğun yüzünün gülümsemesine vesile olduklarını söyledi.

Kendileri için çocuk demenin dünya demek olduğuna dikkati çeken Taş, derneklerinin bu duyguyu çok önemsediğini, tüm çocukların sıcak bir tas yemeğe, sıcak bir yuvaya ve aynı eğitim imkanına sahip olması gerektiğini belirtti.

Bunların çocuklar için lüks değil genel bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Taş, şu değerlendirmede bulundu:

''Eğitimle dünya değişir sloganıyla yola çıktık, ben de bir anne olarak bütün çocukların aynı eğitime sahip olmalarını istiyorum. Suriye'de 615 yetim çocuğumuzun istifade edeceği okul yaptırdık ve eğitim desteği veriyoruz. Bu yıl içinde gıda, oyuncak, eğitim seti, kırtasiye, nakdi, kıyafet yardımı gibi yardımlarla 100 bin çocuğumuza ulaştık. Tüm projelerimizi severek gönülden yapıyoruz. Savaş mağduru çocuklarımızla aynı dili konuşamasak bile, biz beden diliyle çok güzel duygular paylaşıyoruz. Derneğimiz çok kültürlü bir dernektir. Derneğimizde Türkiye, İsviçre, Bosna Hersek'ten birçok arkadaşımız var ortak yanımız hepimiz anneyiz.''

-''Tüm çocukları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz''

Savaş mağduru çocukların her zaman yanında olduklarını aktaran Taş, ''Bizler empati kurarak yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm çocukları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz, savaş mağduru çocuklarımızla aynı dili konuşamasak bile biz beden diliyle çok güzel duygular paylaşıyoruz. 2012 yılından çeşitli gönüllü hareketiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yıl annelerin bir araya gelmesiyle kurduğumuz For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneğimiz ile savaş mağduru çocukların yanında yer almaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

-''Dünya'daki tüm çocuklar aynı haklara sahip olmalılar''

Derneğin Türkiye Temsilcisi Yönetmen Tülay Gökçimen de bölgeye zaman zaman belgesel çekmek için geldiğini anlattı.

Son dönemlerde insani yardım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade eden Gökçimen, ''Bugün Reyhanlı ilçesinde bulunan fizik tedavi merkezini ziyaret ettik, buraya gelerek Suriye'deki iç savaşta uzuvlarını kaybetmiş çocuklarımıza çeşitli hediyeler getirdik. Burada çocuklarımızı ziyarete geldik, Benim oğlumun adı da Ali, bu çocuklar yaşadıkları bu olayları hak etmiyorlar.'' dedi.

Her çocuğun özel ve önemli olduğunu vurgulayan Gökçimen, şunları kaydetti:

''For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği, savaş çatışma ve işkal ortamındaki dezavantajlı çocuklar için bir araya gelmiş annelerin kurduğu bir dernektir. Dünya üzerindeki tüm çocuklar önemlidir. Tüm çocuklar aynı haklara sahip olmalıdırlar, Ali ve arkadaşları Muhammed ve diğerleri de aynı haklara sahip olsunlar. Güzel oyunlar oynasınlar ve bugün ne yiyeceğim diye düşünmesinler. Biz o yüzden dernek olarak dezavantajlı savaş mağduru çocukları kendimize hedef seçtik ve o yüzden ziyaretler ve çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

-''Ben de anneyim benim çocuğum gibi tüm çocuklar mutlu olmalıdır''

Derneğin Genel Sekreteri Hasret Taş, bir anne olarak tüm çocukların eşit hakları barındırdığını düşündükleri için gönüllü hareketi başlattıklarını aktardı.

Tüm dünya çocuklarının aynı haktan yararlanması gerektiğini ve bunun için kendilerine büyük görev düştüğünü anımsatan Taş, ''Eğitim, sağlık ve yemek başta olmak üzere dünya üzerindeki her çocuk bundan mahrum kalmamalıdır. Tüm çocuklar mutlu olmalıdır. Biz dernek olarak Reyhanlı ilçesine geldik ve herkes buraya gelip çocukların durumlarını yerinde görmeliler. Tüm dünyayı değiştiremeyiz ama bir çocuğun hayatını değiştirebiliriz." dedi.