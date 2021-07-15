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Dünya Bankası'nın Türkiye'ye salgınla mücadele kapsamındaki desteği 1,5 milyar doları buldu

Dünya Bankası, 2021 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerle mücadele için Türkiye'ye toplam miktarı 1,5 milyar doları bulan 5 kritik kalkınma projesi için finansman desteği sağlandığını bildirdi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Yeni bir mali yıla başlarken bu başarıyı daha da ileri seviyelere çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye salgınla mücadele kapsamındaki desteği 1,5 milyar doları buldu
AA

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın 30 Haziran'da sona eren 2021 mali yılında Türkiye’de insanlar ile şirketleri koruma ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı arttırma gündemine odaklandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde bankanın Türkiye'ye 5 kritik kalkınma projesi için sağladığı finansman desteğinin 1,5 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Finansal desteğin bir dizi teknik ve politika önerisi ile analitik çalışmayla birlikte sağlandığına işaret edilen açıklamada, 2021'deki yeni kredi onaylarıyla birlikte 23 projeyi desteklemek için sağlanan Türkiye'deki aktif kredi portföyünün 7 milyar doları aştığı aktarıldı.

"TÜRKİYE'DE VERİMLİ BİR 2021 MALİ YILI GEÇİRMİŞ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Y​​​​​​eni mali yıl için hazırlanan finansman projelerine de değinilen açıklamada, jeotermal geliştirme, kentsel dayanıklılık, entegre su koruma, tarımsal gıda değer zincirlerinde iklime duyarlı ve rekabetçi büyüme, Türkiye'de dağıtık güneş fotovoltaik panellerinin yaygınlaştırılması, İzmir depremi sonrası yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı yeniden inşa gibi projelerin hazırlık çalışmalarının devam ettiği, bu projeler için henüz bir kredi anlaşması imzalanmadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, şunları kaydetti:

“Bir yandan Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik kalkınma hedeflerine ve güçlü iklim değişikliği gündemine katkıda bulunurken, aynı zamanda Türk halkını Kovid-19 ve mülteci krizi karşısında desteklemek için Türkiye'deki birçok paydaş ve kalkınma ortağının yanı sıra Hükümetle de yakın iş birliği içinde çalıştığımız verimli bir 2021 mali yılı geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni bir mali yıla başlarken bu başarıyı daha da ileri seviyelere çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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