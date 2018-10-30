Dünyada haber oldu! 'Catwalk' dediğin böyle olur

Vakko Esmod Uluslararası Moda Akedemisi'nin İstanbul’daki bir AVM'de düzenlediği defilede, modellere bir kedi eşlik etti. Kedinin modeller yürürken podyumda kendi halinde takılması dünya basınına haber oldu