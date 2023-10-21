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21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları aramaları hız kazandı. Dünyanın dört bir köşesinde meydana gelen gelişmeleri ve olayları kamuoyuna tarafsız olarak aktaran ve vatandaşları bilgilendirerek olaylardan haberdar eden gazetecilerin bu özel ve anlamlı gününde sosyal medya hesapları üzerinden Dünya Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözlerini paylaşarak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları...