Dünya dijitalde “Ekonomim” oldu

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Bugün son sayısını çıkaran Dünya Gazetesi, 21 Kasım'dan itibaren yola "Nasıl Bir Ekonomi" ismiyle devam edileceğini duyururken gazetenin dijital versiyonu da ekonomim.com olarak yayın hayatına devam edecek.

Basılı gazetenin son sayısında “Zorunlu bir veda; yeni bir başlangıç” başlığıyla yapılan açıklamada gazetenin isim hakkı anlaşmasının uzatılamaması nedeniyle isim değişikliğine gidildiği belirtilmişti.

Türkiye'nin köklü ekonomi yayınlarından Dünya Gazetesi, dijital versiyonu için de abonelerine geçtiği bülten ile “ekonomim.com”u duyurdu. Bültende “Türkiye ve dünyada yaşanan son dakika gelişmeleri, ekonomi ve siyaset gündemine dair tüm haber ve yorumları, piyasaların nabzını artık ekonomim.com web sitemizden takip edebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

“BAŞLADIĞIMIZ DÖNEMİN ÜSTÜNDE”

Bültende isim değişikliğine giden süreç de şu cümlelerle aktarıldı: “Hatırlayacağınız gibi, uzun süreli sıkıntılı bir sürecin ardından kapanma noktasına gelen bu değerli markayı kurtarmak ve işimizi korumak amacıyla, bundan tam üç yıl önce bu yola çıktık. Çalışanlar olarak her türlü maddi ve manevi fedakarlığı baştan göze aldık ve duayen gazeteci merhum Nezih Demirkent’in mirası DÜNYA’yı birlikte döndürmeye karar verdik; satın alma vaadiyle gazetenin isim hakkını kiraladık. Sorumluluğumuz büyük, olanaklarımız son derece kısıtlıydı. Yılmadık; kendi gazetemiz olarak sahiplendiğimiz DÜNYA’yı her gün aynı heyecan ve titizlikle sizlere ulaştırmak için adeta gecemizi gündüzümüze kattık. Basın tarihinde belki de eşi bulunmayan örnek bir model yarattık. Ve gururla ifade ediyoruz ki, DÜNYA’nın itibarını ve marka değerini, başladığımız dönemin katbekat üzerine taşıdık.”

“DÜNYA’DAN KOPMAK KOLAY OLMADI”

Üç yıllık sözleşmenin sonuna gelindiği anımsatılan bültende “Umudumuz ve dileğimiz DÜNYA adıyla birlikte yürümekti. Ancak yenileme süreci, fedakarlık sınırlarını zorlamamıza rağmen maalesef çıkmaza girdi. Önceki sözleşmenin ruhuyla bağdaşmayan ve sürdürülebilirliği olanaksız kılan koşullarla karşı karşıya kaldık. Devamla, son anda tarafımıza iletilen ihtarname ile sözleşmenin yenilenmeyeceği bilgisini aldık. Bu durumda tek seçeneğimiz kaldı; kendi yolumuzu çizmek… ‘Çalışanların gazetesi’ deneyiminden aldığımız cesaretle, yeni bir yayınla devam etme kararını verdik. Uzun yıllar emek verdiğimiz, sıkı bir aidiyet bağı oluşturduğumuz DÜNYA’dan kopmak kolay olmadı. Elbette içimiz buruk… Ama yeni bir yol açmak kaçınılmaz hale gelmişse, heyecanımızı kırgınlıklarımızın üstüne taşımalıydık…” ifadelerine yer verildi.