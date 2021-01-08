Dünya gündemine damga vuran meclis baskınları! 0:00 / 0:00

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin ABD Kongresi’ne düzenledikleri saldırıyı konuşuyor. Kongre binasında arbede yaşanırken, son bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Peki dünyada bugüne kadar ABD Kongresi'ndeki baskına benzer hangi olaylar yaşandı?

ERMENİSTAN'DA KANLI PARLAMENTO BASKINI

Ermenistan’da 27 Ekim 1999 yılında parlamentoya kanlı bir baskın gerçekleştirilmişti.

Silahlı kişilerin parlamento binasına düzenlediği baskında, Başbakan Vazgen Sarkisyan ve Parlamento Başkanı Karen Demirciyan'ın da aralarında bulunduğu bir grup üst düzey yetkili öldürüldü. "Darbe girişimi" olarak nitelediği baskın sonucu silahlı grup parlamento binasındaki yaklaşık 200 kişiyi rehin alırken; ordu birlikleri, başkent Erivan'a ilerlemişti.

Binaya gazeteci kimliğiyle giren kişiler, "Bu bir darbe. Halkın kanını emdiğiniz yeter. Halkı sizden kurtaracağız" diye bağırdı.

Ağır yaralanan Sarkisyan'la Parlamento Başkanı Demirciyan'ın öldüğü açıklandı. Ölenler arasında, Demirciyan'ın iki yardımcısıyla bir bakan da bulunuyor. Demirciyan, Sovyetler Birliği döneminde Ermenistan'ın lideriydi.

GÜRCİSTAN'DA SİLAHLI DARBE

Gürcistan’da 2 Kasım 2003’te gerçekleşen seçimlerin ardından protestolar başlamıştı. Protestocular ellerinde bayraklarla parlamento binasını basarak milletvekillerini dağıtmıştı. Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze korumaları eşliğinde binadan çıkarılmış, Muhalefet lideri Mihail Saakaşvili de barışçıl bir devrim yapıldığını söylemişti.

Seçimleri protesto eden muhaliflerin parlamento baskınını "silahlı darbe" olarak niteleyen Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, ülkede olağanüstü durum ilan etti.

MOSKOVA'NIN EN KANLI OLAYI

1993’te Sovyetler Birliği’nin de dağılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Parlamentosu arasında anayasa krizi patlak verdi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in 21 Eylül 1993’te parlamentoyu fesh etmesiyle ipler iyice gerildi. Ekim ayına girildiğinde tansiyon daha da yükseldi. 3 Ekim’de göstericiler Parlamento binasının etrafından polis bariyerlerini aşarak valilik binasını ele geçirdi. Ancak bir gün sonra, ordu Yeltsin’in emriyle Parlamento binasına saldırdı ve direniş liderleri tutuklandı.

10 gün çatışmalarda Moskova’daki en kanlı olay olarak biliniyor. Resmi verilere göre 187 kişinin öldüğü 437 kişinin yaralandığı söylenirken, Rusya Komünist İşçi Partisi’nin verilerine göre 2 bin kişi öldü.

KIRGIZİSTAN'DA SEÇİM PROTESTOSU

Kırgızistan’da 2020’nin ekim ayında gerçekleşen seçimler sonrasında protestolar başlamış, seçimler iptal edilmişti.

Milletvekili genel seçimlerinde barajı geçemeyen partilerin üye, lider ve seçmenleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için eylem düzenledi. Eylem yapan partiler milletvekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını ve oyların satın alındığını iddia etti.

Merkez Seçim Komisyonu binası önünde bir araya gelen "Ata Meken", "Zamandaş", "Respublika" ve "Bir Bol" partilerinin üye ve seçmenleri konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan Ala-Too Meydanı'na geçti.

Eylemlerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 590 kişi yaralanmıştı

Kırgızistan'ta 4 Ekim'de yapılan ancak cumhurbaşkanının istifa etmesine neden olan protesto gösterileri sonrası iptal edilen genel seçimlerin 10 Ocak 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

BAŞKAN TRUMP'IN DÜNYAYA SON MESAJI

Sonuç olarak, geçmiş yıllarda da dünyanın herhangi bir ülkesinde dünya çapında yankı uyandıracak protestolar, baskınlar gerçekleşti. Ancak 'demokrasinin beşiği' olarak adlandırılan ABD'de, 200 yılı aşkın sürenin ardından Kongre'ye böyle bir baskın yapılması şok etkisi yarattı. İzlediğimiz görüntüler adeta ABD yapımı filmleri anımsatıyordu. Trump göreve geldiği günden beri kitlesine 'En iyi biziz' mesajını veriyordu, görevi bırakmasına günler kala ise dünyaya tam tersi bir mesaj bıraktı.