Dünya izliyor: Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesi! 0:00 / 0:00

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Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yoğunlaşmaya devam ediyor. Dünya basınında da Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası olarak bilinen müsilaja ilişkin haberler yer alıyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde, "'Deniz salyası' Türkiye'de kıyıları kaplıyor, balıkçılık sektörü tehdit altında" başlığıyla bir haber yer aldı.

Müsilajın Marmara Denizi’ndeki deniz canlılarını öldürdüğü ve İstanbul’da yaşayan kişileri endişelendirdiği ifade edildi. Marmara Denizi’nin kıyılarını kaplayan deniz salyasının deniz yaşamını tehdit ettiği belirtildi.

"REKOR DÜZEYDE DENİZ SALYASI"

Sky News ise, "Türkiye rekor düzeyde deniz salyasıyla boğuşuyor" başlığıyla konuya ilişkin bir haber hazırladı.

Türkiye kıyılarına rekor seviyede deniz salyasının vurduğu belirtilen haberde, deniz yaşamının ve balıkçılık ticaretinin tehlikede olduğu ifade edildi.

Türkiye’de ilk defa 2007’de deniz salyasının görüldüğü ifade edilirken, o süreçte Yunanistan’da da görüldüğü belirtildi. Marmara Denizi kıyısındaki salgınının tarihteki en büyük salgın olduğuna inanıldığı ifade edildi.

France 24, Fransız haber ajansı AFP’den alıntıladığı haberini, “Türkiye kıyılarında deniz salyaları çevrecileri alarma geçirdi” başlığıyla paylaştı. Haberde, Marmara Denizi kıyılarındaki deniz salyalarının endişe verici olduğu belirtildi.

"MÜSİLAJ BELASINDAN DENİZLERİMİZİ KURTARACAĞIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimat verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, bu şu niye yapmıyor demeyeceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonu sağlayacaksınız, üniversitelerle el ele vererek başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? yaptık" ifadelerini kullandı.