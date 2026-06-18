Dünya Kupası finalinde hat-trick yaptı ama kupayı kaybetti! Futbol tarihinin en sıra dışı hikâyesi

Bir futbolcunun Dünya Kupası finalinde üç gol atması, kariyerinin en büyük gecesi olmalı. Ancak Kylian Mbappé için öyle olmadı. Aralık 2022’de Lusail’de Arjantin’e karşı tam da bunu yaptı, ama saha turunu atan o değildi. Erkekler Dünya Kupası tarihinde finalde hat-trick yapıp sahadan mağlup ayrılan tek isim olarak kayıtlara geçti. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken o gece hâlâ “futbol böyle bir şey işte” cümlesinin en somut örneklerinden biri olarak anılıyor.

2-0 gerideyken 97 saniyede her şey değişti

İlk yarı sona erdiğinde Fransa 2-0 gerideydi. Messi penaltıdan, Di Maria ise oyun içinden bulduğu golle farkı açmıştı. Fransa, ilk yarıda tek bir isabetli şut bile çekememişti ve 80. dakikaya kadar Mbappé sahada neredeyse hiç görünmedi.

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Sonra her şey bir anda değişti. Önce kazanılan penaltıda topun başına geçti ve sağ köşeye göndererek skoru 2-1 yaptı. Sadece bir dakika sonra, 81. dakikada, ceza sahası dışından gelen topa yere düşmeden voleyle vurdu ve ağları buldu. İki gol arasında yalnızca 97 saniye vardı. Tribünler hâlâ ilk golün sevincini yaşarken ikincisi gelmiş, final bir anda bambaşka bir hikâyeye dönüşmüştü.

Maç uzatmaya gitti ve Messi Arjantin’i yeniden öne geçirdi. 118. dakikada, herkesin nefesini tuttuğu anlarda Fransa bir penaltı daha kazandı. Mbappé yine soğukkanlıydı ve skoru 3-3’e getirdi. Bir oyuncunun Dünya Kupası finalinde üç gol atması, son elli yılda görülmemiş bir olaydı. Ancak penaltı atışlarında tabela farklı konuştu ve Arjantin seriyi 4-2 kazandı. Kupa Messi’nin oldu.

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Tek fark: Biri kupayı kaldırdı

Mbappé’den önce bunu başaran tek isim Geoff Hurst’tü. 1966 finalinde Wembley’de İngiltere, Batı Almanya’yı 4-2 mağlup etmiş ve Hurst üç gol atmıştı. Ancak onun gecesi kupayla taçlanmıştı.

Hurst, gollerinin ikisini uzatmalarda attı ve bunlardan biri hâlâ futbol tarihinin en tartışmalı anlarından biri olarak kabul ediliyor. Top üst direğe çarpıp çizgiye düşmüş, çizgiyi geçip geçmediği net şekilde görülememişti. Hakem gol kararı verdi, Almanlar ise yıllarca bu karara itiraz etti. Ancak Hurst için asıl belirleyici olan bu tartışma değil, kupayı kazanan tarafta yer almasıydı. Mbappé ile aynı başarıyı yakalamış, üç gol atmıştı; tek farkı kupayı kaldırmış olmasıydı.

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Kadınlar Dünya Kupası finalinde de bir hat-trick örneği bulunuyor. Carli Lloyd, 2015’te ABD formasıyla Japonya’ya karşı henüz ilk 13 dakikada üç gol atmış ve takımının 5-2 kazanmasını sağlamıştı. Yani bu listede üç oyuncu var, ancak “kaybeden tarafta hat-trick yapan” tek isim Mbappé.

Tarihin en iyi finalinde kaybedenin adı

Mbappé, o turnuvayı sekiz golle gol kralı olarak tamamladı ve Altın Ayakkabı’nın sahibi oldu. Bireysel ödüllerin zirvesine çıktı, ancak elinde kupa yoktu.

2022 finalinden geriye kalan, bir kazananın hikâyesinden çok, kaybeden tarafta gösterilen olağanüstü performans oldu. Mbappé’nin attığı üç golün ikisi geri dönüşün simgesiydi, üçüncüsü ise uzatmaların son anlarında geldi. Penaltı sırası yeniden ona geldiğinde ise artık atacak gol kalmamıştı.

2026 yaklaşırken o gece yeniden gündemde

Haziran 2026’da ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde başlayacak yeni turnuva yaklaşırken, 2022 finali yeniden konuşuluyor. Mbappé’nin bu kez nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Ancak 2022’de ortaya koyduğu performans, tüm tahminlerin üzerinde bir gölge gibi duruyor.

O gece bir futbolcu kariyerinin en iyi maçını oynadı ve yine de kupasız kaldı. Futbol tarihinde bu eşleşmeyi yaşayan ikinci bir erkek futbolcu yok.