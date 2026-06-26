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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE | Norveç - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE | Norveç - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında artık son karşılaşmalara gelindi. I Grubu'nda üst tura çıkmayı garantileyen iki güçlü ekip Fransa ve Norveç, grup liderliği için sahaya çıkacak. Gol krallığı yarışının da kıyasıya sürdüğü grupta gözler, Erling Haaland ve Kylian Mbappé'nin üzerinde olacak. Peki, Norveç - Fransa Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında artık son karşılaşmalara gelindi. I Grubu’nda üst tura çıkmayı garantileyen iki güçlü ekip Fransa ve Norveç, grup liderliği için sahaya çıkacak. Gol krallığı yarışının da kıyasıya sürdüğü grupta gözler, Erling Haaland ve Kylian Mbappé’nin üzerinde olacak. Peki, Norveç - Fransa Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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        NORVEÇ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda son hafta heyecanı doruğa çıkıyor. Grup liderliğini belirleyecek kritik karşılaşmada Fransa ile Norveç, bu akşam Boston Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

        Saat 22.00’de başlayacak dev mücadele, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak. Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi yıldızların sahne alacağı maçta, iki takım da grubu zirvede tamamlamak için sahaya çıkacak.

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        NORVEÇ - FRANSA CANLI İZLE EKRANI

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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