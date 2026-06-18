Dünya Kupası tarihinde yalnızca iki ülke bunu başardı: 64 yıldır kırılamayan rekor

İtalya ile Brezilya. Dünya Kupası'nı arka arkaya iki kez kazanan tek iki ülke bunlar, başka da yok. İtalya 1934 ve 1938'de, Brezilya 1958 ve 1962'de üst üste şampiyon oldu. O günden bu yana 64 yıl geçti, kupayı bir kez alıp dört yıl sonra savunmayı başaran çıkmadı. 2026 Dünya Kupası bu hafta başlarken, futbolun en zor tekrarı yeniden gündemde.

İKİ KEZ KAZANAN TEK DİREKTÖR

İtalya işe 1934'te ev sahibi olarak başladı ve uzatmalara giden finalde Çekoslovakya'yı 2-1 yendi. Dört yıl sonra Fransa'daki turnuvada Macaristan'ı 4-2 eleyip kupayı bir daha kaldırdı. İki şampiyonlukta da kenarda aynı isim, Vittorio Pozzo duruyordu.

Pozzo'yu özel kılan da bu. Bugüne kadar Dünya Kupası'nı iki kez kazanan başka teknik direktör çıkmadı. Üstüne bir de 1936 Berlin Olimpiyatları'nda İtalya'ya altın madalya kazandırdı. İki Dünya Kupası ve bir Olimpiyat altını, futbol tarihinde tek bir antrenörün adına yazılı.

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PELÉ SAKATLANDI, GARRINCHA TEK BAŞINA KAZANDI

Brezilya kupayla ilk kez 1958'de tanıştı. İsveç'teki finalde ev sahibini 5-2 yenip tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandılar ve henüz 17 yaşındaki Pelé o final sahnesindeydi. Genç yıldız tek başına bir kuşağı peşinden sürükleyecek gibiydi. Asıl efsane ise dört yıl sonra Şili'de, hiç beklenmedik bir isim sayesinde yazıldı.

1962'de Pelé turnuvanın ikinci maçında sakatlandı ve bir daha sahaya çıkamadı. Brezilya'nın en parlak yıldızı yokken takımı sırtlayan Garrincha oldu. O Garrincha ki çocukken geçirdiği hastalık yüzünden bir bacağı diğerinden kısaydı, doktorlar futbol oynayamayacağını söylemişti. Şili'de ise turnuvanın en oynanamaz adamıydı. Çeyrek finalde İngiltere'ye, yarı finalde de ev sahibi Şili'ye ikişer gol attı. Brezilya finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenip kupayı bir kez daha aldı.

Garrincha o turnuvadan üç ödülle döndü. En iyi oyuncuya verilen Altın Top, en golcüye verilen Altın Ayakkabı ve şampiyonluk. Aynı turnuvada bu üçünü birden kazanan başka oyuncu bir daha çıkmadı. Brezilya'yı arka arkaya şampiyon yapan, Pelé'nin yokluğunda sahnenin tamamını dolduran bu eksik bacaklı kanat oyuncusu oldu.

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64 YILDA KİMSE TEKRARLAYAMADI, PEKİ NEDEN?

Deneyen oldu, başaran olmadı. Arjantin 1986'da Maradona'nın sürüklediği takımla kupayı aldı, ama 1990 finalinde Almanya'ya 1-0 kaybetti. Fransa 2018'de şampiyon oldu, 2022 Katar finalinde Arjantin'le penaltılara kadar gitti ve orada elendi.

Sebepler her seferinde benzer. Şampiyon takım sonraki turnuvaya en çok takip edilen, en çok korkulan rakip olarak gidiyor ve herkes ona göre kuruluyor. Kadronun yıldızları dört yılda yaşlanıyor, araya sakatlıklar ve form düşüşleri giriyor. Bir kuşağın altın nesliyle yenisinin denk gelmesi de her zaman mümkün olmuyor. Kupayı bir kez kaldırmak bile yeterince zorken, dört yıl sonra aynısını tekrarlamak bambaşka bir iş.

2026'DA DENEYECEK OLAN KİM?

2026 Dünya Kupası daha yeni başladı, şampiyonun kim olacağı belli değil. Bu rekoru kırmak için önce bu kupayı kazanmak, sonra dört yıl bekleyip bir kez daha kazanmak gerekiyor. Fransa, Arjantin, Brezilya ya da İngiltere'den biri çıkar mı, onu önümüzdeki haftalar gösterecek.